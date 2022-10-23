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台東TTGO接送服務 國發會主委龔明鑫體驗搭乘讚貼心

2022/10/23 16:16
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（中央社記者李先鳳台東縣23日電）因應玉里－富里鐵路中斷，台東縣政府14日啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」，提供民眾預約共乘，國家發展委員會主委龔明鑫今天訪視並體驗搭乘，稱讚此項服務貼心。

受918地震影響，台鐵玉里到富里段預估明年春節前才能恢復通車，重創花東交通及地方產業，乘客得由鐵路轉公路接駁，接著再搭乘鐵路抵達車站，又再請計程車司機或家人接送到目的地，對於台東民眾相當不便。

台東縣政府今天發布訊息表示，為解決轉乘不便，國發會由地方創生計畫協助台東縣政府快速啟動「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」，補貼民眾車資，提供便利接送到宅服務。

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龔明鑫特地到台東訪視，經事先預約TTGO，昨天乘坐裕隆集團公益贊助的8人座車輛，從玉里共乘到關山鎮，沿途聽取縣府交觀處長余明勳及委外團隊報告推動實務經驗及執行情形，並感謝服務車隊辛勞；今天再與台東縣副縣長王志輝、余明勳一起前往格上租車訪視派車情形，瞭解預約媒合系統的詳細過程，研擬優化服務方案。

台東縣政府交通及觀光發展處說明，去年就著手開發「TTGO交通預約媒合平台」，希望解決偏鄉就學、就醫、就業、觀光的交通困境。這次突如其來的地震讓交通受阻，民眾的交通權益不能等，因此加速促成TTGO平台上線，透過震災後復原期間的實務經驗，讓服務更完備。（編輯：黃世雅）1111023

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