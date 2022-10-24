台南副議長補選 兩度流會後國民黨李文俊出線

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台南市議會24日辦理副議長補選，第3次會議才有共26人出席達法定開會人數，由國民黨推出的李文俊（圖）拿到23票當選，隨即宣誓就任。中央社記者楊思瑞攝 111年10月24日

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市議會今天召開臨時會辦理副議長補選，第3次開會才達法定出席人數開會門檻，民進黨團依先前決議不參與，最後共26人出席，由國民黨推出的李文俊拿到23票當選。

原台南市議會副議長林炳利因病過世，雖然這屆議員任期只到12月24日，但依法仍需辦理補選，台南市議會原定今天上午10時召開臨時會辦理補選，國民黨團與民進黨團都發布甲級動員，黨團成員一早就到黨團辦公室開會，最後民進黨團成員集體缺席臨時會。

主持臨時會的議長郭信良在10時宣布，因只有8人簽到出席，出席人數不到一半，臨時會流會，下一次會議時間定於今天上午11時舉行，但11時仍只有20人出席，郭信良宣布第3次會議於12時舉行。

台南市議會指出，議長、副議長選舉或補選，應有議員總額過半數出席，若出席人數不足，應訂出下次會議時間，第2次會議仍應有過半數出席才能進行；若第2次會議出席人數依然不足，應再訂下次選舉時間，第3次會議只需超過議員總額1/3席次出席就能成會。

台南市議會指出，進入投票程序後，首次投票以得票達出席總數過半數者當選，選舉結果無人當選時，應立即進行第2次投票，以得票數較多者當選。

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最後共有26名議員出席12時開始的第3次會議，民進黨團成員依舊沒有出席，隨即進行記名投票及開票程序，票選結果由李文俊拿到23票，無黨籍Ingay Tali（穎艾達利）、時代力量林易瑩把票投給自己，郭信良投下未圈選的無效票。

李文俊宣誓就任後致詞表示，雖然任期只剩2個月，仍會竭盡所能協助議長推動會務，使議會更符合民意需求，做出更好績效。（編輯：黃世雅）1111024