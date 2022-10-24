台南副議長補選出爐 藍綠各自表述

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市議會今天的副議長補選由國民黨李文俊勝出，國民黨議員謝龍介批評民進黨團沒有參與，悖離民主精神，民進黨團指出，這屆議員任期只剩1個多月，應全力拚下屆議會過半。

台南市議會原定上午10時召開臨時會進行副議長補選，但掌握最多席次的民進黨團決定不推人選，不參與投票，上午在黨團辦公室進行閉門會議，議會臨時會因出席人數不足兩度流會，直到中午12時第3次召開，法定出席人數門檻降到總席次1/3才順利進行投票。

謝龍介在補選結束後接受媒體聯訪表示，今天的補選是依地方制度法規定必須召開的臨時會，但民進黨選擇不出席、不推出人選，還刻意想杯葛讓選舉流會，悖離民主精神。

謝龍介指出，民進黨若提出自己的人選會贏，但因內部分裂、權力驕傲，認為台南市民不需要被尊重，而有這種作法，現在議會雖選出國民黨籍副議長，但國民黨要對民進黨這種作為全力予以譴責。

民進黨團會後召開記者會，黨團總召劉米山表示，市議員的職責在於監督預算，幫市民看緊荷包，不必貪圖1個多月的副議長特別費，勞師動眾進行改選，徒然浪費人民血汗錢，市議會沒審完預算，還要多拿1個多月的副議長津貼待遇，有礙社會觀感，因此才決議不推派人選，也不出席投票。

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民進黨團發言人呂維胤表示，黨團會議中有人認為應不出席、不投票，也有人認為應參與補選，最後經表決做出不出席、不投票的一致性決議。

劉米山表示，4年前議長選舉發生民進黨同志退黨跑票情況，對黨團造成重大傷害，黨團認為目前應爭取新民意支持，全力拚下屆議會過半，並向市民承諾，新議會正副議長產生將秉持黨團自主、民主決議程序，堅定「要乾淨、不跑票」原則，也建議黨中央開除跑票者黨籍後，應終身不得再恢復。（編輯：黃世雅）1111024