語文競賽評審遭疑以外貌評分 雲縣府：會檢討改善

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（中央社記者蔡智明雲林縣24日電）雲林縣語文競賽，評審委員遭質疑以外貌評分參賽學生，縣府教育處今天表示，對於評審做出的專業評分予以尊重，但評審賽後討論內容，確有不妥之處，針對此次事件會檢討改善，並對學生造成的影響表示致歉。

台灣青年民主協會（TYAD）昨天在臉書（Facebook）貼文，9月17日雲林縣舉辦全縣語文競賽，比賽過程主辦單位全程在網路直播，評審在討論學生選手名次時，竟批評學生的「穿著」和「外貌」。

評審對話中，更直接羞辱選手，稱「那個穿著啦，那些就有待加強」、「她的外貌是有待加強」、「她的穿著是一定要改善的，她穿這樣是不可以的，穿那樣好像歐巴桑」、很「大隻」；參賽學生因而質疑3名評審公平性。

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雲林縣政府教育處今天表示，語文競賽的評審都是依據教育部規範「國語文競賽決賽評判遴聘原則、注意事項暨評分標準」聘請的專家學者，對於評審做出的專業評分，予以尊重，但評審在賽後的討論及內容，實有不妥之處。

教育處指出，會針對此次事件檢討改善，對學生造成的影響表示致歉，日後進行相關比賽時，將在裁判會議訂定更嚴謹規範，避免類似情形再度發生。（編輯：陳仁華）1111024