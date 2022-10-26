幫長者免費裝假牙 劉櫂豪：照顧長輩就是幫年輕人

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）民進黨徵召台東縣長參選人劉櫂豪今天提出幫65歲以上民眾免費裝假牙政見。他說，讓長輩吃得安心，恢復自信，生活更快樂，照顧長者就是幫助年輕人。

劉櫂豪今天召開記者會，提出當選後新台東縣政府要幫65歲以上長者免費裝假牙的福利政策，並邀請牙醫師吳宏達及多名長輩現身說法。

劉櫂豪表示，依內政部統計110年台東地區人口的平均餘命76.64歲，比全國平均餘命80.86歲，少4.22歲，為全國最低，與台北市84.17歲比，更少7.53歲。缺牙造成飲食問題，影響健康，是台東平均餘命全國最低的因素之一。

他走訪鄉村時，許多民眾也常反映，家中長輩因為缺牙影響飲食健康，也因此影響自信心，但是裝一副全口活動假牙費用動輒新台幣4至5萬元，負擔不低，尤其處於經濟能力中產的家庭，幫家中長輩裝假牙恐造成生活負擔沉重，因此希望政府能夠全面來幫長輩裝假牙，才能減輕家庭負擔，也能讓長輩過得更健康。

劉櫂豪表示，假牙為健保不給付項目，國民健康署有針對中低收65歲以上長者，原民會也針對55歲以上長者補助假牙計畫；此外，包含桃園市、金門縣等12縣市也針對長者假牙裝設擴大補助範圍。

因此他提出台東65歲以上長者假牙補助，促進長者身體健康，恢復自信心，照顧好長者也是幫助年輕人，減輕家庭負擔，讓年輕人安心為事業打拚。

吳宏達說明，依據世界衛生組織的報告，一般人缺牙8顆以上就會對健康有非常大影響，而且在實務上，也看到很多長輩不願意出門看牙醫，不僅因為交通，也因為費用不低，因此也代表牙醫師公會支持劉櫂豪此次參選縣長提出的假牙政策。

現場長輩張晴雄說，看到許多外縣市都在辦長者假牙補助計畫，因此非常支持劉櫂豪能夠當選縣長，來幫助台東的長輩裝假牙，讓長者健康。

劉櫂豪最後表示，已找到經費來源，他當縣長，會善用每一筆經費，把經費用在有意義，對縣民有幫助的地方，「幫助長輩就是幫助年輕人，減輕家庭負擔，讓長輩身體更健康，生活更快樂」。（編輯：黃世雅）1111026