綠營控林明溱、許淑華涉賄 投檢：分案偵辦

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）民進黨南投縣議員參選人曾琮愷及沈夙崢今天再質疑縣長林明溱辦卸任感恩說明會贈送泡麵碗，幫南投縣長參選人許淑華助選涉賄，檢調單位應積極查察賄選。南投地檢署表示，該案已分案偵辦。

南投地檢署指出，曾琮愷檢舉林明溱、許淑華等人涉嫌賄選，地檢署已分案偵辦，檢察官會依案件需要，該調的資料和調查方向都會有偵查作為。

民主進步黨南投縣議員參選人曾琮愷24日前往南投地檢署檢舉林明溱藉由舉辦卸任感恩說明會，在會場贈送泡麵碗，並於現場高喊國民黨縣長參選人許淑華當選，恐涉及賄選。

縣府則回應指出，舉辦感恩說明會的相關費用是由林明溱自掏腰包辦理，會中沒有選舉相關請求或期約，與到場任何參選人無關係，且說明會是公開活動，任何人都可參加。

曾琮愷以及另名民進黨南投縣議員參選人沈夙崢今天再開記者會指出，不管縣府出錢，還是縣長自掏腰包，現場喊當選還贈送價值新台幣350元的泡麵碗就是賄選，檢調單位應該要積極查察賄選，還給南投乾淨的選風。

曾琮愷和沈夙崢強調，無論是縣府出錢，或是林明溱自掏腰包，贈送禮品都超過法定的30元，在法律上就是賄選，縣府已回應感恩座談會，是林明溱自掏腰包辦理，那就是林明溱疑似涉及賄選，檢調需深入調查，而座談會開銷龐大，絕對不是縣長薪資所能負擔，其中可能涉及林明溱本人財產來源不明的問題，檢調也應調查清楚。（編輯：謝雅竹）1111027