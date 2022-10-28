信義鄉自強村灌溉水不足 蔡培慧協調農水署改善

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）信義鄉自強村種植葡萄、火龍果，但因供水不足且灌溉分水不均，農民常擔心無水可用，經時任行政院中服執行長的民進黨南投縣長參選人蔡培慧協調，擴大灌溉改善工程著手進行。

蔡培慧今天在信義鄉同富村站路口向民眾問好及沿路拜票，接著車隊掃街途經卡里布安村、望美村、羅娜村、新鄉村、豐丘村、明德村、愛國村、自強村等，獲村民熱情回應，並出席行政院農業委員會農田水利署針對信義鄉自強村擴大灌溉服務設施改善工程說明會。

蔡培慧透過新聞稿表示，這是她擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間接到最後幾件陳情案之一，能看到長年缺水耕作的山區即將著手設計擴大灌溉設施工程，心裡非常開心，雖然協調討論過程有些來回，但最後能看到農作環境更往前一步，所有辛苦都化成甜蜜。

蔡培慧說，緊鄰陳有蘭溪的自強村主要種植葡萄、火龍果，因取水口位處凹岸易遭沖毀，河岸左側邊坡崩塌導致淤積斷流，加上無堰取水導致供水相當不穩定，調蓄能力不足且灌溉系統主、支線分水不均，農民不時焦慮突然無水可用，她接獲陳情即與農水署踏勘。

蔡培慧表示，自強村取水困難源自於沉砂池缺乏排砂調蓄功能，蓄水不足加上分水點缺閘門控制，經農水署審慎評估規劃，評估此處不能只做灌溉設施，必須從源頭做起，考量土石易崩落，採用伏流水較不會受影響，今天向居民說明擴大灌溉服務設施改善設計方案。

農水署表示，工程預計分2期施作，第1期包含調蓄池、沉砂池改建、配水系統，工程費約新台幣2000萬元，若順利完成設計，預計明年2月發包、7月完工，下期工程進行取水設施改善及明渠修復，工程費約2200萬元，預計明年設計並進行水土保持計畫、河川公地申請及取得土地使用同意書等行政程序，涉及私有地者配合簽署同意書並申請水權登記，盼大家共同促成。（編輯：郭諭儒）1111028