雲林巾彩藝術節聲援烏克蘭 毛巾壁畫「愛與和平」

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）2022年雲林巾彩耕地藝術節29、30日登場，主辦單位今天公布長800公分、寬230公分的毛巾壁畫，以烏克蘭國旗黃色、藍色編織而成，宣揚愛與和平，同時聲援烏克蘭。

行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦2022雲林巾彩耕地藝術節，今天舉辦記者會。

為了此次活動，紡織所毛巾快速設計打樣中心與雲林毛巾產業聚落共同合作，製作長800公分、寬230公分的毛巾壁畫「愛與和平」，由烏克蘭國旗色黃與藍織造而成。

記者會上，民進黨立委劉建國、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉和多家毛巾業者等人在廣闊的耕地拉起毛巾壁畫，透過空中俯瞰，尤為壯麗。

劉建國表示，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，毛巾產業也受到衝擊，但毛巾業者為了產業不停精進，雲林巾彩耕地藝術節邁入第4年，讓民眾從娛樂中了解雲林毛巾與其他材質間的特性及差異，進而鞏固雲林毛巾的品牌忠誠度，能增進毛巾產業發展，達到最大的效益。

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許根尉說，雲林巾彩耕地藝術節 今年以「愛與和平」為主題，除了因俄烏戰爭聲援烏克蘭，還有台灣現在處境艱難，面對中國不斷挑釁，希望民眾愛用國產毛巾，台灣最優質毛巾就在虎尾。

雲林巾彩耕地藝術節29、30日登場，活動地點在虎尾埒內社區親水公園旁，活動有稻草迷宮、棉花生態導覽、鯊魚寶寶及碰碰虎在現場與大家同樂，30日下午還有紙風車劇團精彩表演，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：郭諭儒）1111028