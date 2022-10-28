澎湖縣長選戰 藍綠參選人為投資案交鋒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣長選舉，藍綠陣營今天交鋒，國民黨澎湖縣長賴峰偉抨擊重光BOT案黑幕重重，質疑民進黨澎湖縣長參選人陳光復與遠航簽不平等條約，陳光復駁斥指控，反擊賴任內是否有圖利廠商。

爭取連任的澎湖縣長賴峰偉競選總部今天針對「重光度假村BOT案」，抨擊陳光復任內與遠航樺澎公司簽訂「不平等條約」，縣府原可無償取回土地及地上物，最後卻須支付BOT案鑑價金額60%，世上哪有受害者賠償違約方的道理，令人質疑陳變相掏空縣庫。

賴峰偉競選總部表示，依契約規定，樺澎在2015年1月30日簽約後1年內必須取得建照並開工，但一直拖到2016年6月21日才取得建照，2016年11月11日申報開工，足足延遲了9個多月。依規定應開罰，陳光復為何沒有處置，有無護航？

陳光復今天駁斥賴峰偉指控，說明遠航投資案，因澎湖位處離島，營建成本較高，長年難以吸引廠商投資，基於澎湖的招商引資以及發展需求，歷年來招商常以提高互惠模式，促使投資案盡早實現，並比照青灣仙人掌公園ROT等案，設有買回條款，避免投資方血本無歸，是基於合約雙方平等的條款，遠航投資案亦是。

陳光復反擊指，賴峰偉任內積極為湄京集團收購風櫃土地，是否是圖利廠商？現今湄京集團何在？亦大力為大澎湖投資案開闢聯外道路，如今道路閒置，大澎湖集團又何在，是否也是圖利財團？要求賴要鄉親交代清楚澎湖這2大奇案。

陳光復表示，賴峰偉指責對手之前，先讀熟合約，理解合約精神，同時解釋自己所引起的投資疑雲，胡亂指責只會讓選手看破手腳，讓人想起過去的作為是何等荒謬。（編輯：郭諭儒）1111028