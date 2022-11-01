王育敏批嘉縣府未建構友善育兒環境 縣府澄清

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國民黨嘉義縣長參選人王育敏（中）1日參加「嘉義縣婦女會111年度領導幹部工作研習會」時，點出嘉義縣府未致力建構更友善的育兒環境，除極度匱乏的托育機構，也未有第2胎以後加碼生育補助的鼓勵生育相關政策。（王育敏競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月1日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天批評縣府未致力於建構更友善的育兒環境；縣府表示，隨著6大產業園區和重要建設的開發，建構完善育兒環境、完備準公托制度已列為首要政策。

王育敏今天參加由中華民國婦女總會及嘉義縣婦女會舉辦的「嘉義縣婦女會111年度領導幹部工作研習會」，現場集結嘉義縣18鄉鎮市的婦女會成員以及鄉親，研習會人數逾300人。

王育敏致詞引用政府數據指出，嘉義縣0到2歲的嬰幼兒私托僅有2間，收托人數加總才60人。縣長翁章梁今年才開始設立公共托育家園，但也僅增加收托人數36人而已。沒有0到2歲嬰幼兒托育後援，年輕夫婦怎麼敢生？有嬰幼兒的夫婦怎麼敢來嘉義縣住呢？

王育敏表示，嘉義縣人口老化狀況極為嚴重，死亡人數也遠大於出生人數，但是嘉義縣政府卻未致力於建構更友善的育兒環境，除了極度匱乏的托育機構，也未有第2胎以後加碼生育補助的鼓勵生育相關政策。

嘉義縣政府指出，縣府衡量各產業園區及人口密集區域，建構0至2歲兒童社區公共托育中心或家園，2歲以下幼兒在籍數超過200人以上鄉鎮市，以及轄內重要工業區分佈位置優先佈建，將在民雄、太保、水上及中埔等10個鄉鎮市設立12所托嬰中心或公共托育家園，其中大林、朴子和水上托育家園已營運。

縣府表示，準公共化托育服務將提供平價托育收費，除已立案的私立托嬰中心，嘉義縣目前登記保母數有328人，簽訂托育準公共化服務契約的保母279人，可提供幼兒收托人數700至850人，托育收費每月最高不超過新台幣1萬2000元，搭配中央推行的準公共托育補助，可以降低年輕夫婦育兒家庭托育支出的負擔。（編輯：黃世雅）1111101