新北污水下水道無人機巡查 建置3D模型

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市政府水利局今天表示，運用無人機檢視污水下水道，依照影像評估管線缺失或異常情形，除降低工作人員進入下水道的危害機率，也藉此建立3D模型，有助往後工程與維修運用。

水利局長宋德仁今天在市政會議報告治水成果時表示，4年來污水下水道接管25萬戶，並持續以智慧科技維護管理，也翻轉以往市民對市區排水路髒臭的印象。

他表示，近日豪大雨，也以專業水理分析，預估6小時的淡水河水位變化，以決定橫移門（水門）的關閉與開啟時間，希望不影響市民作息。

宋德仁說，污水接管今年即將達成總接管117萬戶的目標，維護管理更利用混合實境（MR）系統及無人機巡查機制，推動智慧城市管理。

水利局指出，將新北市雨水、污水下水道的高程、管徑、人孔等地理資訊系統，轉化成混和實境方式呈現，有助於往後施工、巡查以及現場指揮工作。

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水利局表示，也運用無人機巡查管線，在大於80公分的空間下水道飛行，調查雨水下水道不明暗管，降低人員在局限空間的作業危害。

尤其，系統可以提供亮度照明與4K高解析度、熱感應即時影像，現場人員同步依回傳影像評估，管線缺失或異常情形，可節省一半時間，安全有又效率；經由無人機取得相關資料，可建置3D模型，有別於一般繪圖軟體產製之3D模型，讓3D模型完全與現場一致。（編輯：陳仁華）1111102