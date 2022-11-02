中捷藍線綜合規劃被要求補件 盧秀燕：願再修正

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）交通部審查台中市捷運藍線綜合規劃報告，要求補件；台中市長盧秀燕日前曾表示，中捷藍線被中央卡18個月，今天她則說，願意再次修正、補件，希望中央早日核定，讓中捷藍線早日開工。

盧秀燕日前在台中市議會面對議員質詢時，曾指出台中捷運藍線被中央卡了18個月，「要求中央勿為卡個人卡台中」；她今天出席大雅區「十四張圳周邊閒置空間活化第二期改善工程」與「十三寮排水周邊環境設施強化改善工程」啟用典禮，接受媒體聯訪，對於有市議員認為中央此舉「卡盧」。

盧秀燕表示，不要這樣想，她呼籲要往正面想，願意再次修正、補件，希望中央早日核定，讓台中捷運藍線早日開工。

交通部1日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」，首度邀集外部委員共同審查台中市政府呈報的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規劃報告」；台中市捷運藍線綜合規劃再次未通過，被要求補充修正。

國民黨台中市議會黨團執行長黃健豪認為，交通部又是「政治操作」，審查意見與日前議會攻防相似，市府已多次說明，包含增列土地徵收經費，以至於經費增加，重複相同問題，根本「卡盧」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市政府補充資料說明，捷運藍線自台中港沿台灣大道至台中火車站附近，是台中第二條捷運，目標在民國140年時，全日運量可達24.4萬人次，服務沿線74.1萬名市民。

審查委員建議，包含經費分攤權責歸屬、運量預測、機廠選址、都市計畫配合調整、過軌及共用機廠、轉乘及車站周邊人行動線規劃等，委員會決議請市府就各委員意見再進一步檢討與補充。（編輯：陳仁華）1111102