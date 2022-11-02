宏致集團捐贈苗縣行動圖書車 以績優員工取名

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宏致集團2日捐贈苗栗縣政府1輛行動圖書車，由董事長袁万丁（左）代表將車鑰匙交給縣長徐耀昌（中），車輛是以年度績優員工曾惠廷（右）取名，當事人也參與贈車儀式。中央社記者管瑞平攝 111年11月2日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）宏致集團今天捐贈苗栗縣府1輛行動圖書車，有助突破圖書館定點服務，深入偏鄉營造閱讀風氣。這輛「曾惠廷號」是以年度績優員工取名，對企業員工而言是一份別具意義的榮耀。

苗栗縣政府今天在縣府大廳舉辦「共伴閱讀 暢遊書海」行動圖書車捐贈儀式，由宏致集團董事長袁万丁將車鑰匙捐贈給縣長徐耀昌，徐耀昌頒贈感謝狀表彰企業的善行義舉，隨後並與縣府教育處長葉芯慧、宏致電子公司優良員工曾惠廷等人到縣府廣場前，共同見證苗栗縣第1台「會跑的圖書館」正式上路。

徐耀昌指出，苗栗縣重視閱讀教育，整合各校及公共圖書館拓展閱讀管道，挹注閱讀資源，推動閱讀政策成果豐碩屢獲評比佳績，但仍有「盲點」待突破，就是期盼能夠突破圖書館定點服務及被動等待借閱的模式，提升偏鄉民眾能夠便捷的暢遊書海享受閱讀樂趣。

宏致集團獲悉縣府需求後，由旗下宏致電子公司以年度績優員工曾惠廷名義，捐贈這輛行動圖書車，車內可擺放700至1000本圖書，宛如「會跑的圖書館」，未來可深入各偏鄉學校、社區推廣閱讀，縮短城鄉閱讀資源的落差。

宏致集團曾獲國家品質玉山獎全國首獎，投入贈車公益已近20年，早期多捐贈救護車，近幾年則改捐行動圖書車，特別的是，除了當年第1台救護車以董事長袁万丁的父母名義捐出，此後每年都以公司選拔出的4名績優員工名義捐贈，迄今贈車已達百輛。

袁万丁說，企業經營不只追求盈利，也要讓錢花得更有意義，以績優員工名義贈車，讓全體員工知道，企業回饋社會是有意義的工作，也希望替員工創造永恆、有愛的喜悅。

「這比金錢更棒！」曾惠廷指出，她進入公司服務已20年，娘家就在苗栗頭份，想到行動圖書車可以嘉惠偏鄉的孩子、鼓勵閱讀，「這份榮耀比獎金更有意義」。

縣府教育處表示，未來行動圖書車除不定期更新圖書外，也會與「愛閱校園、共讀書香」計畫、各鄉鎮市立圖書館、中小學及幼教體系互相配合，出現在各類大型活動中推廣全齡閱讀。（編輯：李錫璋）1111102

宏致集團捐贈苗栗縣政府1輛行動圖書車，2日舉辦捐贈儀式，縣府教育處表示，行動圖書車有助突破圖書館定點服務，使圖書資源深入全縣各角落。中央社記者管瑞平攝 111年11月2日