以茶結緣 台中市和平區、長崎縣東彼杵町簽友好協定

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同樣是茗茶產地的城鎮，台中市和平區與日本長崎縣東彼杵町2日在福岡辦事處處長陳銘俊見證下，舉行視訊會議並簽署友好交流意向書。（駐福岡辦事處提供）中央社 111年11月2日

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（中央社台北2日電）同樣是茗茶產地城鎮，台中市和平區與日本長崎縣東彼杵町今天舉行視訊會議，在福岡辦事處處長陳銘俊見證下，簽署友好交流意向書，創長崎縣與台灣城鎮締結友好交流意向書首例。

駐福岡辦事處發布新聞稿表示，陳銘俊數度探訪長崎縣東彼杵町，並鼓勵町長岡田伊一郎與台灣的城鎮建立交流合作關係。岡田從善如流，並委請引介同為茗茶產地的城鎮作為交流基礎。

經陳銘俊接洽，以出產「梨山茶」聞名的台中市和平區的意願最高，在多次協調下，雙方今天傍晚舉行視訊會議並簽署友好交流意向書。

陳銘俊致詞表示，長崎縣東彼杵町農漁產豐盛，而「東彼杵茶」多次取得日本農林水產大臣賞（相當於日本第一名），山坡、海灣與夕陽風景如畫；台中市和平區以梨山茶及溫帶水果著稱，陳銘俊高中畢業後曾在梨山打工過，對該地懷有濃厚情感。

陳銘俊說，台日關係良好，患難互助，情誼猶如兄弟，如今能媒合台日兩國地方自治區建立友好交流關係，令人欣喜且期待。

台中和平區區長吳萬福、長崎縣東彼杵町町長岡田伊一郎各自介紹當地的特色及對雙方友好交流的願景。吳萬福在回應日本長崎新聞記者提問時，說明梨山茶特色以及日本星野集團2019年在台中市谷關投資興建溫泉旅館頗受好評，印證台日企業合作成果豐碩。

駐福岡辦事處新聞稿指出，長崎縣多年來與中國關係密切，與台灣保持距離，長崎縣東彼杵町與台中市和平區簽署友好交流關係意向書，實屬難得，創長崎縣與台灣城市締結友好關係意向書首例。

新聞稿指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、台日兩國大幅放寬邊境管制措施後，駐福岡辦事處今後將協助推動雙方人員互訪，以落實友好交流意向書。

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台中市和平區梨山地區地獨特的環境條件加上良好的製造技術，造就梨山茶獨特的高山風味。

東彼杵町位於長崎縣中部，當地最知名的特產彼杵茶曾連續4年榮獲日本茶業界最高榮譽農林水產大臣賞、日本茶大賞。今年夏天在京都府宇治市召開的全國茗茶評選會在「蒸製玉綠茶部門」，生產彼杵茶的東彼杵町獲得產地賞（獎）第一名，當地的茶農尾上和彥榮獲農林水產大臣賞。（編輯：周永捷）1111102