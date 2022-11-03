劉櫂豪批南迴驛問題不斷 縣府：停車場積水重新檢討

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南迴驛站10月20日開幕，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪批評軟硬體問題不斷，雨後停車場嚴重積水，碎石影響附近道路安全，忽視大武店家權益，且超商抽佣比率高等；並強調，他當選縣長一定嚴格把關公共工程品質，照顧在地產業，讓公共設施成為觀光與地方共好。中央社記者盧太城台東攝 111年11月3日

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（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東最大休憩站－南迴驛站開幕不久，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪批設施問題不斷並忽視大武店家權益，且超商抽佣比率高；縣府回應，停車場積水問題已重新檢討，目前詢問進駐商家不斷。

南迴驛站上個月20日開幕，被民間連續第4年自辦監督前瞻水環境計畫執行成果的「金爛蘋果獎」評比為最低分的「爛蘋果獎」，在地方引起議論。

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天發布新聞稿表示，南迴驛站開幕不到10天，但軟硬體問題不斷，雨後停車場嚴重積水，碎石影響附近道路安全，台東縣長饒慶鈴領導縣府的門面公共工程施工品質如此堪慮。

劉櫂豪說，南迴驛建設總經費新台幣2.24億元，被視為南迴台9線門面，但它的「森林停車場」工程問題重重，連基本複層植栽都沒有，雨後坑坑洞洞，遭外界批評「草歸草、灌木歸灌木、樹歸樹」，無生態及排水功能，甚至還拿到「爛蘋果獎」最低分工程。

此外，饒慶鈴對南迴驛的營運，有諸多問題：招商抽佣比率太高，不利大武地區在地店家，配套沒有照顧在地商家；當遊客不再進入大武街區，對當地業者的衝擊，南迴地區的店家要何去何從，到現在沒看到饒慶鈴有何規劃因應。

劉櫂豪強調，他當選縣長一定嚴格把關公共工程品質，照顧在地產業，讓公共設施成為觀光與地方共好。

南迴驛站負責單位縣府農業處長許家豪接受中央社記者訪問表示，在經費有限情況下，縣府嚴格把關完成南迴驛各項設施興建，停車場積水問題，也已重新檢討，並爭取經費改善，預計年底前完成柏油鋪面；至於招商抽佣比率太高，若真的高，就不會開幕到現在還有商家詢問。

許家豪說，南迴驛開幕至今，平日營業額有十幾萬元，連假都逾30萬元，不少商家看準這市場商機，都在詢問是否還有攤位提供，目前20幾家攤位滿位，且不少是在地店家，促進在地發展，也增加了就業機會，縣府用心經得起考驗。（編輯：陳仁華）1111103