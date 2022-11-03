七股大潮溝光電案 南市府：設單一窗口處理

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台南市七股區大潮溝水面型太陽光電申請案引發爭議，經發局日前曾與相關單位赴光電案場視察，聽取民眾意見；市府3日指出，將在七股成立工作站並設單一窗口接受民眾陳情。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市七股區大潮溝水面型太陽光電申請案引發爭議，台南市政府今天指出，將在七股成立工作站並設單一窗口接受民眾陳情，盼快速解決問題。

台南市政府經濟發展局下午發布新聞稿指出，七股大潮溝水面型太陽光電申請案為設置容量2MW以上的電業籌設案，依電業相關法規由中央經濟部能源局審查。

台南市經發局指出，因案場位於環境敏感區域、台61線快速公路以西，以及現況存在大量蚵棚等特殊狀況，市府函轉開發單位計畫書至能源局，並建議開發單位應與地方利害關係人溝通，依照當前經濟部環社檢核機制進行議題辨識做成報告，送中央審查確認通過後，據以實施環社議題因應對策。

台南市經發局指出，市府已於10月12日發函經濟部能源局退還籌設計畫書，並建議開發單位就環境與社會等議題妥為檢討辦理，能源局於10月18日檢還市府大潮溝案相關文件，並責成申請業者依市府建議辦理環社檢核。

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台南市經發局指出，為深入傾聽當地居民心聲，經發局長陳凱凌與經濟部次長曾文生、農委會漁業署副署長林國平等人，日前曾帶領相關單位人員視察七股大潮溝光電案場，並決議將由中央與地方機關派駐人員，於七股地區成立工作站，設置單一窗口接受民眾陳情，以利快速解決問題。

台南市經發局指出，市府將持續配合中央相關政策與布局，推動能源轉型，期待兼顧生態環境並帶動地方發展，對地方居民意見，中央與市府皆相當重視，希望能在相關面向取得平衡，共創多贏。（編輯：謝雅竹）1111103