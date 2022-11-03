張麗善提大埤新願景 水稻育苗業者挺劉建國

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）拚連任的雲林縣長張麗善今天表示，透過都市計畫等通盤檢討，為大埤鄉帶來發展契機；雲林水稻育苗業者則為民進黨雲林縣長參選人劉建國舉行後援會成立大會，肯定他為雲林農業發展的打拚。

張麗善、大埤鄉長參選人林森寶、縣議員參選人吳錦凉等人今天在大埤鄉三結村泰安殿前向民眾報告，大埤近3年多來的改變與未來發展方向。

張麗善細數上任後，處理酸菜專業區醃製的廢水問題、提升農會現有乾燥中心運能，同時改善大埤鄉的交通和水利等基礎建設。

張麗善指出，大埤鄉正透過都市計畫、鄉村地區整體規劃與公共設施用地通盤檢討，縫合與轉型土地利用，為大埤地區帶來整體發展契機。

張麗善表示，提出「2030前進雲林」的願景政見，自己擔起責任，為雲林種下未來發展的樹苗，代表自己並非短視近利的首長，而且要能為雲林規劃更長遠的未來，懇請選民繼續支持，讓她有機會用接下來4年拚雲林未來8年。

雲林水稻育苗業者今天則齊聚在一起，為劉建國舉行後援會成立大會，現場育苗業者齊聲高呼「雲林水稻育苗業者挺建國」，肯定劉建國近年來為雲林農業發展的努力與打拚。

劉建國強調，要在雲林打造雙技農業，同時他已經開始擘劃相關未來，如北港糖廠有83公頃的閒置土地，可建設為「雲林農業創新加值園區」，為此他在上月10日與民進黨立委蘇治芬、農委會主委陳吉仲等至現場了解，同時相關規劃也獲得陳吉仲的認同與支持。

劉建國認為，屏東已經有農業生物科技園區，雲林至今還沒有相關農業與生技、科技結合的動作，這是無法對雲林農民交代的，因此雲林必須迎頭趕上，讓生物科技結合雲林稻作、養殖等農業，讓雲林農業大加值。（編輯：謝雅竹）1111103