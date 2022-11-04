馬公重光BOT案 陳光復按鈴控告賴峰偉

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民進黨澎湖縣長參選人陳光復（圖）4日按鈴控告國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉散布馬公重光BOT案不實訊息，意圖使人不當選，已由檢方受理偵辦。中央社 111年11月4日

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（中央社澎湖縣4日電）澎湖縣長選舉交鋒激烈，民進黨澎湖縣長參選人陳光復今天按鈴控告國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉，散佈馬公重光BOT案不實訊息，意圖使人不當選，已由檢方受理偵辦。

賴峰偉競選總部則反駁陳光復簽賣身契，做賊喊捉賊，不反省道歉還栽贓幫他收爛攤的人。

賴峰偉競總指出，馬公重光BOT案在仲裁時，陳光復更應悍衛縣政府權益，堅持原契約所訂若解約歸責於樺澎時，必須無償移轉營運資產給縣府，最後還讓樺澎拿著這份縣府「賣身契」去借錢。

陳光復表示，馬公重光BOT案，澎湖地院於110年9月10日經仲裁庭仲裁，判澎湖縣政府勝訴，判決廠商需賠償新台幣1億6000萬元給澎湖縣縣府，廠商興建的一切地上物及興建工程所有權均移轉澎湖縣縣府所有，但賴峰偉無能失職，逾期聲請執行，且未在期間內異議，反讓其他債權人搶先執行，讓1億6000萬元追討困難。

陳光復指出，賴峰偉不檢討自己的行政失誤，反倒潑髒水，並在臉書發布不實訊息、也發布新聞，今天將針對賴峰偉的不實陳述，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之訴。（編輯：郭諭儒）1111104