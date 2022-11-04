更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情17/300
首頁 / 地方

馬公重光BOT案 陳光復按鈴控告賴峰偉

2022/11/4 13:18（11/4 16:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨澎湖縣長參選人陳光復（圖）4日按鈴控告國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉散布馬公重光BOT案不實訊息，意圖使人不當選，已由檢方受理偵辦。中央社 111年11月4日
民進黨澎湖縣長參選人陳光復（圖）4日按鈴控告國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉散布馬公重光BOT案不實訊息，意圖使人不當選，已由檢方受理偵辦。中央社 111年11月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣4日電）澎湖縣長選舉交鋒激烈，民進黨澎湖縣長參選人陳光復今天按鈴控告國民黨尋求連任的澎湖縣長賴峰偉，散佈馬公重光BOT案不實訊息，意圖使人不當選，已由檢方受理偵辦。

賴峰偉競選總部則反駁陳光復簽賣身契，做賊喊捉賊，不反省道歉還栽贓幫他收爛攤的人。

賴峰偉競總指出，馬公重光BOT案在仲裁時，陳光復更應悍衛縣政府權益，堅持原契約所訂若解約歸責於樺澎時，必須無償移轉營運資產給縣府，最後還讓樺澎拿著這份縣府「賣身契」去借錢。

陳光復表示，馬公重光BOT案，澎湖地院於110年9月10日經仲裁庭仲裁，判澎湖縣政府勝訴，判決廠商需賠償新台幣1億6000萬元給澎湖縣縣府，廠商興建的一切地上物及興建工程所有權均移轉澎湖縣縣府所有，但賴峰偉無能失職，逾期聲請執行，且未在期間內異議，反讓其他債權人搶先執行，讓1億6000萬元追討困難。

陳光復指出，賴峰偉不檢討自己的行政失誤，反倒潑髒水，並在臉書發布不實訊息、也發布新聞，今天將針對賴峰偉的不實陳述，提出違反刑法第310條第1、2項之加重誹謗及公務人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選之訴。（編輯：郭諭儒）1111104

賴峰偉
聚焦馬公重光BOT案 藍綠縣長參選人捉對廝殺 馬公重光BOT案 藍綠縣長參選交鋒
陳光復
蘇貞昌澎湖輔選陳光復 籲讓中央地方連一線 鼓勵跨海就讀澎科大 澎縣府112年起每人每年補助1萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澎湖查賄 鄉長參選人涉送禮盒10萬元交保