新北市民廣場11/7啟用 耶誕城容納更多觀眾

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新北市政府新建工程處6日表示，市府市民廣場周邊人行空間改善工程完工，7日將開放啟用，雖移除部分綠地，但動線更具通透性，提供更寬廣休閒空間，預計可降低熱島效應。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府新工處今天表示，市府市民廣場周邊人行空間改善工程完工，將於7日開放啟用，打破阻隔的動線更具通透性，歡樂耶誕城期間，提供更寬廣休閒空間，預計可降低熱島效應。

新北市政府市民廣場原為「縣民廣場」，是前台北縣長尤清任內規劃，前縣長蘇貞昌任內興建完成，2003年啟用。包括廣場中央多功能活動廣場，南邊舞台區、北邊綠竹筍地標、東西兩側的花園綠地及空橋，許多活動在此舉辦。

市府去年規劃板橋區「府中雙城」環境改善工程，納入市民廣場改善，將原有大片草地、綠樹、花圃、靜態綠廊公園剷除，並打掉結構、階梯。

民眾與民代日前質疑，原使用良好的市民廣場，剷除綠地將降低大雨時的滯洪效果，多數城市都積極種樹，工程卻剷除綠地鋪上不透水磚，有提升熱島效應的疑慮。

市府工務局新建工程處官員今天告訴中央社記者，工程拆除假牆、花架、棚架，是要清疏種植過密，導致生長不良的植栽、喬木、綠帶，透過開放空間使「縣民大道」風廊帶動氣流流通到市民廣場內，減緩悶熱感。另外，周邊府中廣場改造整體綠覆率提升，應更可降低熱島效應。

新工處說，工區所移植的蒲葵、大葉楠、印度紫、鐵刀木、阿勃勒、木棉、樟樹等原有植栽，施工過程，都請樹醫生至現場指導，存活率100%。

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新工處說，基地下方為地下停車場結構、板橋車站設備機房及地下連通道結構頂板，原有的廣場雖有大面積綠地，但下滲也不易有滯洪效果；目前改造後，廣場內設置不透水耐重的高壓磚，有妥善規劃排水坡度與分區收流，經過計算，下大雨時，降雨排水到邊溝符合排水需求。

新工處表示，拆除動線阻隔後，重新配置植栽與人行動線，提升廣場視覺通透性，6日晚間全數完工，7日開放使用，創造更多活動使用空間，11日開幕的歡樂耶誕城活動，將可容納更多的觀眾欣賞表演。（編輯：李錫璋 ）1111106