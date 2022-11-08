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國道9026路線傳取消南港車站點 基隆市府：非事實

2022/11/8 14:14（11/8 14:52 更新）
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（中央社記者沈如峰基隆8日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑今天表示，國道客運9026路線（基隆大武崙至台北市南港）將在年底取消南港車站站點，影響通勤族權益。基隆市政府表示，這並非事實，請民眾放心。

由大都會及首都客運聯營的國道客運9026路線，從基隆市安樂區行經國道1號、國道3號，往返汐止及台北市南港。

謝國樑上午與基隆市議會副議長林沛祥召開「9026減班路線通勤族權益」記者會。2人指稱，國道客運9026路線將於12月由其他客運接手，並取消南港車站站點，增加汐止4站點，行駛路線也將從原本接駛國道3號，轉為從國道1號行經汐止科技園區，預估將大幅提高通勤時間，影響民眾權益。

基隆市副市長林永發受訪時強調，國道客運9026路線正常運作，不像外界所傳在年底要換人接手，市長林右昌也已向公路總局局長陳文瑞確認過，9026路線不改變、班次及運量不減少，也會進南港車站。

民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部表示，謝國樑又在胡說八道，惟恐天下不亂，必須向市民道歉。（編輯：方沛清）1111108

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