更多編輯台推薦新聞：
宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年
生活

月全食登場 血月掩天王星錯過要再等2322年

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 地方

兄弟最快9日晚間封王 中市府前廣場直播加油

2022/11/9 15:04（11/9 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒總冠軍賽關鍵第4戰9日繼續在台中洲際棒球場進行，台中市運動局指出，市府力挺地主隊，為感謝市民支持，晚間6時35分起將在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣為中信兄弟2連霸加油。圖為資料畫面。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月9日
中華職棒總冠軍賽關鍵第4戰9日繼續在台中洲際棒球場進行，台中市運動局指出，市府力挺地主隊，為感謝市民支持，晚間6時35分起將在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣為中信兄弟2連霸加油。圖為資料畫面。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中9日電）中職中信兄弟在總冠軍賽拿下3連勝，今晚第4戰力拚在主場台中封王，並拋下黃色彩帶。台中市政府力挺地主隊，今天晚上6時35分在市府廣場舉辦直播派對，號召球迷一起加油。

總冠軍賽第4戰今天晚上繼續在中信兄弟主場台中洲際棒球場進行。台中市運動局發布新聞稿指出，今天G4洲際棒球場門票已全數售罄，台中市力挺地主隊，為感謝市民支持，今天晚上6時35分開始，在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣預祝中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍。

運動局長李昱叡表示，感謝總教練林威助與球員們的努力奮戰，這季例行賽開打前，台中市長盧秀燕親赴洲際棒球場為選手們加油打氣；台中主場開幕戰，盧秀燕也到球場觀賽，與球迷一起為中信兄弟加油，邀請市民繼續集氣，祝福中信兄弟再度奪冠。（編輯：卞金峰）1111109

盧秀燕
台中沙鹿區人口增長 增設鹿陽國小114年完工招生 互相拉抬聲勢 蔣萬安、盧秀燕陸續到雲林輔選
李昱叡
台中電競嘉年華弘光科大開戰 籃球員力挺 U23世界盃台灣隊迎戰委內瑞拉 盧秀燕擔任開球嘉賓
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣大賽兄弟挑戰直落四封王 桃猿王溢正先發拚延長戰線