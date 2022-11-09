兄弟最快9日晚間封王 中市府前廣場直播加油

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中華職棒總冠軍賽關鍵第4戰9日繼續在台中洲際棒球場進行，台中市運動局指出，市府力挺地主隊，為感謝市民支持，晚間6時35分起將在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣為中信兄弟2連霸加油。圖為資料畫面。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）中職中信兄弟在總冠軍賽拿下3連勝，今晚第4戰力拚在主場台中封王，並拋下黃色彩帶。台中市政府力挺地主隊，今天晚上6時35分在市府廣場舉辦直播派對，號召球迷一起加油。

總冠軍賽第4戰今天晚上繼續在中信兄弟主場台中洲際棒球場進行。台中市運動局發布新聞稿指出，今天G4洲際棒球場門票已全數售罄，台中市力挺地主隊，為感謝市民支持，今天晚上6時35分開始，在市府廣場舉辦直播派對，號召市民集氣預祝中信兄弟再度封王，蟬聯總冠軍。

運動局長李昱叡表示，感謝總教練林威助與球員們的努力奮戰，這季例行賽開打前，台中市長盧秀燕親赴洲際棒球場為選手們加油打氣；台中主場開幕戰，盧秀燕也到球場觀賽，與球迷一起為中信兄弟加油，邀請市民繼續集氣，祝福中信兄弟再度奪冠。（編輯：卞金峰）1111109