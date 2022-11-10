天糰爭霸戰 東區元氣、魅力飯糰出爐將挑戰全國賽

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（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）推廣國產稻米，農糧署繼「炒飯王」舉辦「天糰爭霸戰」，冠軍者將以冷凍調理形式於量販賣場通路銷售，及與便利商店合作聯名販售，同時有獎勵金10萬元，總獎金高達86萬元。

行政院農業委員會農糧署辦理第1屆「台灣天糰爭霸戰」，今天舉辦東區區域賽，比賽分為「元氣飯糰組」及「魅力飯糰組」組別，指定使用「產銷履歷稉型白米」為主原料，結合在地食材創作。

參賽者經過資格審查、區域賽及全國賽等3階段審查，區域賽「元氣飯糰組」與「魅力飯糰組」2組別將各取12組入圍全國賽；東區區域賽邀請宜蘭、花蓮及台東餐飲業者參加，各選出入圍2組共4組，以4道飯糰料理代表東區參與全國賽。

農糧署東區分署副分署長陳吉村致詞表示，舉辦此項活動將有助多元行銷國產稻米，也刺激創意；自2018年起舉辦全國「炒飯王爭霸戰」，宜花東向來是常勝軍，相信飯糰爭霸戰同樣能奪得好成績。

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經過專業評選，元氣飯糰組為九洲飯糰、遠雄悅來大飯店；魅力飯糰組為九洲飯糰、藍天假日飯店入選，將於12月8日代表東區角逐全台冠軍。

農糧署東區分署說明，評分項目除口感風味外，包含外觀創意、產品商品化可行性及消費潛力、國產食材運用技巧及在地特色等。各組獲得冠軍的業者，將頒發獎金新台幣10萬元、獎座、獎狀等； 2組冠軍飯糰未來將供餐至特定異業通路，並同步與便利超商合作，以聯名方式上架販售，還可領取量產上市獎勵金10萬元，也希望民眾都能享受在地特色飯糰、感受米飯的暖香滋味。（編輯：黃世雅）1111110