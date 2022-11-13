高雄反空污 陳其邁、柯志恩提5政見改善空品

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）南部反空污聯盟今天邀請4名市長候選人參加集會，提出改善空品政見，市長陳其邁當場簽署「空品5策力」政見；國民黨候選人柯志恩則提出「空污5箭」，要給市民清晰藍天。

高雄4名市長候選人今天下午出席「2022高雄反空污，要健康活動」，市長陳其邁當場簽署「空品5策力」政見，包括以大帶小、綠色運輸、科技執法與永續淨零、無煤城市。另3名候選人則簽署高雄空品健康承諾書，承諾改善高雄空污。國民黨候選人柯志恩更提出「空污5箭」，誓言若當選要還給市民清晰藍天。

陳其邁致詞表示，高雄地理位置屬於下風處，秋冬季節變化特別容易影響空品，市府實施加速減煤，秋冬季節興達電廠4部燃煤機組至少停2降2，在空品不佳時更要求「4部停機3部、1部降載低於50%」，同時興達電廠將在2025年提早除役、汽電共生廠在2025年全數脫煤，包括推動五大工業區專案稽查、推廣智慧工地，以及建構空維區網絡等策略。

陳其邁說，市府目前有永續會跟空氣污染防制會議，這個是每半年召開1次，但年底還會有淨零城市管理自治條例共識會議，相信這是未來新議會產生後最重要的議案，對2050淨零轉型也非常重要。

他指出，市府已成立「產業淨零大聯盟」，透過產業以大帶小方式，協助企業間分享減碳技術及成果，帶動碳捕捉封存再利用CCUS（捕捉封存再利用）及農業碳匯等創新技術，改善高雄石化鋼鐵廠碳排放。

柯志恩發言時則呼籲陳其邁要面對問題、自我檢討，不要將空污問題歸咎於中北部，而不去檢視今天全台空品最糟的前10大區域排名中，高雄就有9個行政區被納入，鄰近的台南、屏東一樣位處下風處，為何就沒出現在名單。

柯志恩同時提出空污5箭措施，包括興達燃煤機組提前除役、「高雄市生煤管制自治條例」立法、制定高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準、大林燃煤機組應明訂除役年限、空品檢測應透明、即時、全面、有效，她誓言要讓市民抬頭重見藍天，清晨不再被空氣清淨機過度運轉聲音吵醒。（編輯：黃世雅）1111113