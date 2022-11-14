周春米邀賴品妤穿高中制服 街頭籲挺18歲公民權

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民進黨屏東縣長參選人周春米（前左2）14日下午與立委賴品妤（前右2）特地換上高中制服，在屏東街頭呼籲力挺18歲公民權。中央社記者李卉婷攝 111年11月14日

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）18歲公民權修憲複決26日將與九合一選舉同日舉行，民進黨屏東縣長參選人周春米今天與立委賴品妤特地出換上高中制服，在屏東街頭呼籲力挺18歲公民權，為自己權益及台灣未來挺身而出。

周春米與賴品妤邀集年輕朋友一起穿上高中制服，今天下午4時許，現身在屏東公園街頭呼籲民眾力挺18歲公民權，並沿路發送年輕人最喜愛的「迷路小瑪」卡片。周春米一身高中生制服裝扮，讓民眾搶著合照直說：「今天看起來很特別，也相當美麗。」

周春米接受媒體聯訪指出，呼籲年輕朋友挺18歲公民權及返鄉行使權力，支持自己成為下一屆屏東縣長。

周春米表示，美國在50年前18歲的年輕朋友就擁有公民權，最鄰近的亞洲地區，包含韓國也已如此，台灣自詡是亞洲最進步民主的國家，反而是大大落後。呼籲挺修憲大事，要為自己的權益、為台灣的未來挺身而出。

賴品妤說，全世界235個國家及自治區中，只有5%的國家投票權年齡在20歲以上，台灣就在其中，26日選舉這天除了選出心中適宜的政治人物，18歲公民權複決也要投下同意票，讓年輕人世代共榮、世代共好。（編輯：黃世雅）1111114