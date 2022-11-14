拚勝選 Kolas尋求自我認同徐榛蔚談族群共榮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣長選情白熱化，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（前左）展開全縣地毯式掃街拜票，她說，看到很多民眾是對未來的花蓮充滿期待，正進行一場尋求自我認同的運動。（Kolas Yotaka競選辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 111年11月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮縣長選情白熱化，藍軍徐榛蔚訴求原、客、閩、新等多族群共榮共好；綠營Kolas Yotaka說，看到很多民眾是對未來的花蓮充滿期待，正進行一場尋求自我認同的運動。

民進黨參選人Kolas Yotaka以「我們知道自己在做什麼」為題在臉書（facebook）貼文表示，針對花蓮縣長選舉，發起一場尋求自我認同的運動。她表示，日本「長崎新聞」引述日本共同社受訪，內容提及「Kolas堅持不懈，為了消滅對原住民的歧視、同時也為成為首位女性原住民族縣長的目標而努力。」

Kolas貼文表示，日本也有原住民族「愛努族」，面臨類似的奮鬥，這次日本媒體以此角度採訪，對日本讀者來說，也展現反省與深度。「在眾多台灣縣市長候選人中訪問我，相信對日本朋友來說是有意義的。

對於某些地方網路媒體不看好她的選情，Kolas認為這顯然低估了可能性，在自己投入這場選舉，讓很多原住民族人動起來，紛紛主動表達「原住民支持原住民」、「O Pangcah kita（我們都是原住民）」，一種自發的認同運動正在進行。

尋求連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚請假投入選舉，安排滿滿掃街行程，下午以新城鄉為主，也到鎮安宮開漳聖王參拜。徐榛蔚在誓師大會中表示，花蓮是原、客、閩、新等多族群共榮共好的地方，多元文化是花蓮的重要資產，顯揚文化力、加速接軌國際，並轉成地方的經濟動力，這是擔任縣長以來的重要任務。

徐榛蔚指出，過去4年來透過各項活動與基層培力、各大原民文化建設、以及北中南東藝文中心的建設與規劃，進一步厚植花蓮的文化資產、帶動地方文化產業、轉動經濟力。（編輯：孫承武）1111114