黃偉哲啟動車隊拜票 下營上帝廟出發

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尋求連任的台南市長黃偉哲（前左3）15日下午在下營上帝廟前舉辦「連任勝選車隊」啟動記者會，眾人齊聲呼籲市民站出來挺台南。（黃偉哲競選總部提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月15日

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）尋求連任的台南市長黃偉哲今天在下營上帝廟啟動「連任勝選車隊」，透過車隊掃街拜票，向市民傳達政見與願景，展現繼續拚的決心，也為各選區民進黨市議員候選人爭取更多支持。

車隊啟動首日行經台南市議員第3選舉區（麻豆、下營、六甲、官田、大內），民進黨在這個選區提名的2名市議員候選人陳秋宏、吳通龍同時出席勝選車隊啟動記者會，黃偉哲舉起2人的手，齊聲呼籲市民站出來挺台南。

黃偉哲表示，選在下營出發，是希望大曾文區2席民進黨議員候選人都「會贏」，大曾文區不只是嘉南平原上的農業重鎮，經過這些年來的治水與開發，也逐步發展為南科的衛星產業地帶，未來將成為南科白領的新故鄉。

黃偉哲說，選戰剩下大約10天，接下來將會與各議員選區候選人共同衝刺，也希望透過37區的拜票，向民眾傳達民進黨推動台南進步的信念。呼籲市民支持台南繼續進步，讓市長和議員都會贏，議會過半繼續拚。（編輯：黃世雅）1111115