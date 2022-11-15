打造1中心4據點 饒慶鈴：新住民姊妹最有依靠娘家

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東女性人口10萬多人，占總人口數近半。台東縣長饒慶鈴爭取婦女選票，今天細數4年來整合資源推動創新福利措施，包括打造1中心4據點，成為新住民姊妹在台東最有依靠娘家。

台東縣政府今天運用公益彩券盈餘，補助辦理婦女及家庭福利業務聯繫會議及感恩茶會，饒慶鈴出席並向姊妹們及與會人士表達謝意。

饒慶鈴提到4年來以「開放、整合、創新」理念推動相關福利措施有成，縣府於110年獲行政院肯定，獲頒性平金馨獎；今年婦女福利服務中心更獲選全國標竿婦女中心「婦蘊獎」。未來將持續努力提升婦女及新住民權益，營造台東友善環境。

饒慶鈴提到，身為女性首長，最能感受女性在各領域發展的不容易，依今年10月份最新統計，台東縣女性人口總有10萬3857人，占台東縣總人口數48%；另台東縣婦女生活狀況調查結果，台東婦女及新住民女性多數負擔家庭照顧責任，是家庭溫柔的後盾、更是社區中重要的照顧力。

4年來縣府整合各局處資源，推動創新福利措施，如40歲乳癌攝影篩檢、公私托嬰月費一致、「妳生孩子縣府幫妳坐月子」，還有中高齡農村女性服務45+的幸福加值人生計畫、中高齡身障女性社會支持團體計畫極辦理「台灣女孩日」系列活動、性平影展廣播及講座、婦女性別團體培力方案等。

針對新住民部分，依縣府社會處資料，新住民人口至今年約有近4600人。饒慶齡歡迎新住民選擇東成為第二個家，縣府設置「台東縣新住民家庭服務中心」，以家庭為服務核心，設置1名社工督導及3名社工員等專業人力，透過全方位整合服務，提升新住民在台的生活適應能力。

補助縣內新住民團體，在台東市、卑南鄉、太麻里鄉及成功鎮設立4個新住民社區服務據點，提供交流聯誼、福利諮詢與轉介、多元學習課程等，成為新住民姊妹在台東最有依靠的娘家。

今天會議邀請台東縣性別平等暨婦女權益促進委員會委員、台東縣各婦女、新住民、脆弱家庭公私協力團體及保護服務網絡團體等，齊聚分享一年來所提供的服務與經驗，並肯定在地各社福團體的服務價值。（編輯：孫承武）11111115