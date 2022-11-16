澎湖縣長選舉 陳光復提軍公教離島加給與金馬同級

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖縣長選舉，民進黨澎湖縣長候選人陳光復今天在公辦政見會中表示，保證未來當選後，澎湖軍公教離島加給與年資加成，一定與金馬等離島縣同級，全力搶攻軍公教票源。

陳光復指出，澎湖科大學生每學期1萬元交通補助，今天還原當初是要尊議會才有3年的限制，但在賴峰偉上任後修改規則，才讓學生受影響，未來當選後，只要入籍或是在籍澎湖的大專院校生，能享有1萬元的交通補助。

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陳光復亦抨擊澎湖縣長賴峰偉不尊重鄉親，也不尊重公務人員，面對漁民使用國際考題無理刁難，面對公務人員則是殺功臣排異己，到處調動來糟蹋專業技術人員，任內施政滿意度還是吊車尾。

對於賴峰偉稱其任內毫無作為，陳光復批賴峰偉記憶差也要有人性，不好好論述政見，反而還用政見會來抹黑對手，其中賴峰偉任內剪綵與收割的多功能綜合體育等多項建設，都是自己任內所規劃興建的，對賴峰偉在政見會中沒發表政見，還到處抹黑攻擊，認為不適合當縣長人選。（編輯：黃世雅）1111116