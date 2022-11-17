北市熊好饗購券加碼12萬份 11/18開獎即可用

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市政府10月底發行熊好券2.0，今天宣布將加碼12萬份、5張面額100元饗購券，先前有登記饗購券但未抽中者自動取得抽獎資格，票券明天下午將派送至中獎者台北通APP票夾內。

台北市政府秘書處發布新聞稿宣布「台北熊好券饗購券加碼抽」，表示明天將抽出12萬份饗購券中獎者，將每份5張面額新台幣100元的饗購券派送至中獎者台北通APP票夾內，中獎者點開即可掃描QRcode使用。

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北市府說明，抽獎資格限熊好券2.0登記期間已有登記饗購券但未抽中者，且此次加碼的饗購券採數位票券模式，先前透過熊好券網站或ibon機台登記者，務必在25日零時前註冊成為台北通APP會員，否則視為自動放棄領券資格。

北市府指出，此次加碼饗購券使用期限至12月18日，且為支持台北商圈店家，中獎者只要在12月4日前至「熊好買特店」消費300元以上，可獲得「花3張、送3張」特店禮，適用店家可上熊好券網站查詢。（編輯：方沛清）1111117