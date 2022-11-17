台中巨蛋5度流標 盧秀燕：有信心標得出去

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（中央社記者蘇木春台中17日電）台中巨蛋被尋求連任的台中市長盧秀燕視為重要政績，但日前第5度流標，她今天表示，這幾年因疫情原物料上漲，很多公共工程非常辛苦，但很有信心一定標得出去，因為有決心要做。

台中市政府建設局今天說明，台中巨蛋位於北屯區14期重劃區，基地面積約6.95公頃，主場館高度29.1公尺、副場館高度20.1公尺，採地下4層、地上4層的鋼骨鋼筋混凝土構造，建設經費約新台幣57億150萬元。

針對台中巨蛋第5度流標，盧秀燕今天前往大肚區自強市場掃街接受媒體聯訪時表示，這幾年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，許多大型建設都面臨原物料上漲，所以很多公共工程非常辛苦，屢屢聽到5度流標、8度流標、10度流標在全台各地都經常可見。

盧秀燕說，台中巨蛋是個很大的工程，整個工程經費將近百億，因此會再設法、想辦法調整預算，至少預算已經籌編、完成上網招標，確確實實努力推動要興建，而且很有信心一定會標得出去，「因為我們有決心要做」。

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媒體詢問盧秀燕昨天到大甲鎮瀾宮參拜，是否與鎮瀾宮董事長顏清標有互動，盧秀燕說，非常謝謝顏清標盡地主之誼陪同向媽祖祈福，但是昨天忙著趕到聯合說明會向民眾懇託拜票，因此沒有太多時間跟對方暢談。

至於媒體提問近期空氣品質不佳的因應作為，盧秀燕表示，她有注意到中央環保署這幾天發布警戒，提醒這幾天全台西半部地區的空氣品質都不太好，今天可看到空品從北部到南部都不好，雖然她請假當中，但相信台中市政府相關局處有一定應變措施。（編輯：陳仁華）1111117