盧秀燕選前趕場催票 強調堅持正向選舉

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）選前最後黃金週，尋求連任的台中市長盧秀燕沒有舉辦大型造勢活動，今天忙著趕場催票，她表示，一路堅持正向選舉，用心爭取大家的認同，不希望負面選風影響台中城市素養。

選前最後黃金週，盧秀燕白天除出席多場社團活動外，晚上先到南屯區參加台中市議員劉士州的造勢活動，再前往梧棲區與台中市議會副議長顏莉敏共同舉辦聯合問政說明會。

盧秀燕在會中表示，以前的選舉強調選賢與能，這次的選舉卻聽到都在罵人，但是罵人卻是最簡單，不用成本、不用拿出成績單，這樣真的能選賢與能嗎？

她強調，為了不要教壞下一代，一路堅持正向選舉，用心爭取大家的認同，看板都是寫自己的政績和正面理念，不希望負面選風影響台中的城市素養。若大家跟她有一樣理念，支持正面選舉，26日請出門投票，選出正面、善良、正義的人，保護這座城市，守護自己的家園。

對於總統蔡英文11次到台中市為民進黨台中市長候選人蔡其昌輔選，盧秀燕指出，蔡總統11次來台中都在罵她，但是她不在意，歡迎總統來，但希望總統把建設和經費也帶來台中，不然至少要消費參加購物節，才不虛此行。

盧秀燕認為，她有沒有做事市民都知道，政治人物不該淪為酸民，要為下一代做好示範，國家才會有希望，身教言教很重要，身為「媽媽市長」以身作則，呼籲市民用選票展現人民善良的力量，用選票「下架負面選風」，台中市民的素養非常高，市民會做出最佳選擇。 （編輯：黃世雅）1111120