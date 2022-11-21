視察自行車道工程 林右昌：蔡適應爭取政院補助

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市長林右昌和立法委員蔡適應今天下午前往視察暖暖自行車道工程。林右昌說，原本經費僅新台幣8000萬元，經蔡適應爭取後，行政院加碼為1億8000萬元，期盼能盡快完工。

林右昌表示，這條自行車道是他和蔡適應的政績，基隆因不是直轄市，財政特別困難，他特別向行政院長蘇貞昌拜託，並由蔡適應協助爭取，中央補助預算，才有辦法串聯基隆河岸基隆段自行車道。

林右昌說，台北、新北市段是用市府預算興闢車道，基隆段則是用中央政府補助闢設，考慮兩岸生態與人本環境，先用一條自行車道串接廊帶，對當地發展較有利，也對環境衝擊最小。

蔡適應指出，國民黨的市長和立委無法完成的建設，由他和林右昌一起完成，近期雖然受到缺工缺料的影響，工期有所延後，但他有信心，未來這段完成後，基隆河濱會成為市民最佳的休憩空間。

市府表示，這項工程自興隆街起，連接暖江橋既有河濱公園步道，到過港路公車站，目前進度95%，主要工項多已完成，正在進行收尾工項，預計年底完工。（編輯：李錫璋）1111121