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再批農舍違建、濫墾山坡地 張麗善重申一切合法

2022/11/21 18:53（11/21 19:06 更新）
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民進黨籍立委范雲（左2）、雲林縣議員候選人蔡岳儒（左）、虎尾鎮長候選人黃清財（右2）等人21日舉行記者會，批評雲林縣長張麗善家族農舍違建和濫墾山坡地等特權作為。中央社記者姜宜菁攝 111年11月21日
民進黨籍立委范雲（左2）、雲林縣議員候選人蔡岳儒（左）、虎尾鎮長候選人黃清財（右2）等人21日舉行記者會，批評雲林縣長張麗善家族農舍違建和濫墾山坡地等特權作為。中央社記者姜宜菁攝 111年11月21日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）民進黨立委范雲等人今天再批張麗善家族農舍違建及濫墾山坡地的特權作為；張麗善競選總部回應，她的住處是合法，並要求對手提出具體政見、不出奧步，打優質選戰有這麼難嗎？

范雲、民進黨雲林縣議員候選人蔡岳儒、虎尾鎮長候選人黃清財等人今天在民進黨雲林縣長候選人劉建國競選總部開記者會，批評張麗善家族農舍違建和濫墾山坡地的特權作為。

范雲等人認為，張麗善身為雲林縣長就必須更高標準，張麗善胞弟張啟盟山坡地濫墾，超挖達2公頃，「削山」挖出有5個足球埸大的範圍，山頭變光頭；同時質疑青埔宮農地非農用，青埔二宮有無違建？

張麗善競選團隊發新聞稿回應，感謝范雲的關心與指導。但身為不分區立委，范雲應該知道近日台灣民眾更關心的是「青埔寨」，而非張麗善位於青埔的自宅。

張麗善競選團隊強調，她住所一切合法，呼籲對手提出具體政見、不出奧步、打一場優質選戰有這麼難嗎？（編輯：黃世雅）1111121

#張麗善
#范雲
#民進黨
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