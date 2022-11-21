提升競爭力 陳光復允設青年專責單位與廣建社會住宅

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民進黨澎湖縣長候選人陳光復（前左2）21日與青年座談，與各行各業青年代表面對面對話，陳光復會中除闡述青年政策願景外，也應允當選後將成立青年諮詢專責單位，以協助青年返鄉就業創業等。（陳光復競總提供）中央社 111年11月21日

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（中央社澎湖縣21日電）澎湖選戰激烈，民進黨澎湖縣長候選人陳光復今天與青年座談時，允諾成立青年諮詢專責單位與建社會住宅，協助青年創業與解決青年居住問題，以提升澎湖競爭力。

陳光復今天舉辦青年座談，與各行各業的青年代表直接面對面對話，青年代表提出問題來挑戰，包括「為何事業成功 為何要回澎湖」、「如何輔導青年創業 」與「如何規畫推動青年事務」等切身且尖銳議題。

陳光復除了闡述青年政策願景與公佈多項青年政策外，應允未來成立青年諮詢專責單位來協助青年返鄉就業創業等，同時也將廣建社會住宅，解決青年居住問題，讓青年安心的創業或就業，提升澎湖的競爭力。

陳光復告訴青年代表，澎湖農漁產優良、觀光產業豐富，都深具發展潛力，這次再一次投入澎湖縣長選舉，就是希望能幫助產業升級，青年回流概念，發展地方特色策略，相信一定可以吸引年輕人回來定居創業或就業。（編輯：黃世雅）1111121