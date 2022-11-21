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黃偉哲車隊掃街 拚議會席次與市長選票都過半

2022/11/21 19:53（11/21 20:01 更新）
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九合一選舉剩下不到1週時間，尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲（左）21日持續結合各區同黨市議員候選人展開車隊掃街拜票，力拚議會席次與市長選票都過半。（黃偉哲競選總部提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月21日
九合一選舉剩下不到1週時間，尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲（左）21日持續結合各區同黨市議員候選人展開車隊掃街拜票，力拚議會席次與市長選票都過半。（黃偉哲競選總部提供。）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）尋求連任的台南市長黃偉哲今天持續結合各區民進黨市議員候選人車隊掃街拜票，繞行中西區、北區與安南區大街小巷，呼籲選民集中選票支持民進黨，拚議會席次與市長選票都過半。

黃偉哲競選總部新聞稿指出，車隊掃街上午在中西區與北區，這是許多人造訪府城的第一站，也是保留許多古蹟與美食的行政區，民進黨這次也派出邱莉莉，陳怡珍，沈震東，周嘉韋等4名選將，爭取4席全上。

黃偉哲下午與安南區3名議員候選人郭清華、蔡麗青、王錦德合體車隊掃街，訴求民進黨正綠軍大團結，黃偉哲也呼籲選民集中選票，投票日當天站出來挺台南，不只讓民進黨在安南區3席全上，還要議會席次衝過半、市長選票衝過半。

黃偉哲表示，安南區因為治水有成，近來發展迅速，吸引不少企業投資設廠，接下來，安南區也將陸續動工全民運動館、親子悠遊館與0-2歲托育資源中心，提升生活品質。

黃偉哲指出，11月26日一定要出來投票，因為今年不只選市長和議員，還有一張18歲公民權的公投票，希望大家踴躍行使投票權。（編輯：黃世雅）1111121

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