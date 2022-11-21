掃街加募款餐會造勢 謝龍介：愈選愈有信心

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）國民黨台南市長候選人謝龍介今天晚間在花園夜市舉辦募款餐會，席開近30 0桌，前總統馬英九與國民黨主席朱立倫等人站台，謝龍介說，支持者熱情超乎想像，愈選愈有信心。

謝龍介競選總部指出，今晚在花園夜市以「辦桌」方式舉行的第2場募款餐會呈現「爆桌」情況，上午還有許多人打電話到競選總部要購買餐券，但因食材需事先準備，無法臨時開桌，總部特別在場外準備簡單的炒米粉並架設大螢幕，讓沒有買到餐券的支持者也能參與。

餐會邀請馬英九、朱立倫、前國民黨主席江啟臣、前高雄市長韓國瑜等人站台助講，為謝龍介加油，並穿插排藝人演唱。

朱立倫表示，民進黨在台南執政已經超過30年，六都中只有台南沒有老人健保補助，許多福利台南也都沒有，民主應該是要選會做事、有能力的人，真正為台南打拚，讓國民黨贏就是讓台灣人贏。

朱立倫下午就到台南陪同謝龍介進行車隊掃街拜票，接受媒體聯訪時被問到對選情的評估及投票前最後幾天的策略，朱立倫說，除了更積極掃街拜票，六都會有選前之夜聯合造勢活動，屆時透過轉播展現在選民眼前。

謝龍介表示，最近掃街拜票時發現民眾的打氣與鼓勵超乎想像，感覺台南民眾已經覺醒，跟過去不同，大家都想要翻盤一次，因此愈選愈有信心。（編輯：黃世雅）1111121