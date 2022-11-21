更多編輯台推薦新聞：
專題／世界盃足球賽小遊戲 快問快答測你是哪類型球迷
運動

專題／世界盃足球賽小遊戲 快問快答測你是哪類型球迷

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄
運動

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

美麗基隆影片頒獎 林右昌：不同視角愛上這城市

2022/11/21 21:54（11/21 22:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第5屆美麗基隆影片及攝影創作比賽21日晚間在正濱舊漁會大樓舉行頒獎典禮，市長林右昌（圖）頒發攝影組新基隆獎等獎項，他說，舉辦這項活動希望讓更多人從不同視角，看待這座城市的不同樣貌，重新愛上基隆。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月21日
第5屆美麗基隆影片及攝影創作比賽21日晚間在正濱舊漁會大樓舉行頒獎典禮，市長林右昌（圖）頒發攝影組新基隆獎等獎項，他說，舉辦這項活動希望讓更多人從不同視角，看待這座城市的不同樣貌，重新愛上基隆。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）第5屆美麗基隆影片及攝影創作比賽今天舉辦頒獎典禮，由市長林右昌頒發攝影組新基隆獎等獎項，林右昌說，期盼藉大家作品看待城市的不同樣貌，重新詮釋基隆，愛上這城市。

頒獎典禮晚間在正濱舊漁會大樓舉行，林右昌說，今年影片組首獎「美麗基隆-讓我們相遇在基隆Let's meet at Keelung[創作曲]」影片中藉詞曲創作絕佳融合了基隆城市風景，歌曲有句歌詞「基隆基隆，我是你的人」，相信每個人聽了都會感動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林右昌表示，他在上任後，認為海港城市應是世界文化交流場域，應以積極勇敢、冒險犯難的色彩取代黑白，8年來也逐步翻轉成彩色，舉辦這項活動希望讓更多人從不同視角，看待這座城市的不同樣貌，重新愛上基隆，「城市行銷重要推手不是市長，是這座城市的市民」。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，今年比賽特別規劃「新基隆獎」，邀請產官學領域的專家學者評審，攝影組得獎作品中，像是以空拍角度拍出的「幾何藝術」，將國門廣場噴水池想像成飛碟的「基隆有飛碟」，都是富有創意的新基隆作品。（編輯：李錫璋）1111121

#林右昌
#基隆
#新基隆獎
林右昌
視察自行車道工程 林右昌：蔡適應爭取政院補助 謝國樑憂投票日基隆將有計畫停電 蔡適應批鬼扯
曾姿雯
正濱消費送限量色彩屋積木 雨天加碼折價券 烏龍派出所進駐正濱遊客中心 重現辦公場景
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族