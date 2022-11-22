台南啟用智慧路燈 結合監控平台功能多

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府今天舉辦「柳營科技工業區暨環保科技園區智慧路燈點燈儀式」，未來可結合監控平台提供自動偵測故障及車流監測等功能，並應用影像辨識技術監測滯洪池水位即時告警。

台南市副市長戴謙出席點燈儀式致詞表示，智慧路燈讓園區能夠實施智慧管理，又能節能減碳，科技綠能一舉兩得，未來結合5G技術也是市府的發展重點，期許逐步打造綠能智慧科技城。

台南市政府經濟發展局新聞稿指出，柳營科技工業區早期建置的高壓鈉氣燈已趨老舊，替換LED路燈具有省電及低度維護特性，節電效果高達50%，且LED燈具壽命為傳統照明產品10倍以上，無外力因素下產品週期內幾乎免維修。

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台南市經發局指出，此次爭取經濟部前瞻計畫補助，投入新台幣1500萬元經費全面汰換為智慧路燈，提供照明節能、自動偵測故障及車流監測等功能。

台南市經發局指出，未來規劃於車流量大的路口加裝車牌辨識系統，於路燈監控平台整合影像資訊事件，可透過監控平台調閱各點攝影機即時影像，影像辨識技術更能延伸應用，於廠區滯洪池進行水位高漲偵測，水位過高時即於平台呈現即時告警。（編輯：謝雅竹）1111122