更多編輯台推薦新聞：
橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 上傳影片感謝粉絲
國際

橘高校蟬聯日本行進管樂大賽金獎 上傳影片感謝粉絲

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄
運動

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南啟用智慧路燈 結合監控平台功能多

2022/11/22 18:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市政府今天舉辦「柳營科技工業區暨環保科技園區智慧路燈點燈儀式」，未來可結合監控平台提供自動偵測故障及車流監測等功能，並應用影像辨識技術監測滯洪池水位即時告警。

台南市副市長戴謙出席點燈儀式致詞表示，智慧路燈讓園區能夠實施智慧管理，又能節能減碳，科技綠能一舉兩得，未來結合5G技術也是市府的發展重點，期許逐步打造綠能智慧科技城。

台南市政府經濟發展局新聞稿指出，柳營科技工業區早期建置的高壓鈉氣燈已趨老舊，替換LED路燈具有省電及低度維護特性，節電效果高達50%，且LED燈具壽命為傳統照明產品10倍以上，無外力因素下產品週期內幾乎免維修。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市經發局指出，此次爭取經濟部前瞻計畫補助，投入新台幣1500萬元經費全面汰換為智慧路燈，提供照明節能、自動偵測故障及車流監測等功能。

台南市經發局指出，未來規劃於車流量大的路口加裝車牌辨識系統，於路燈監控平台整合影像資訊事件，可透過監控平台調閱各點攝影機即時影像，影像辨識技術更能延伸應用，於廠區滯洪池進行水位高漲偵測，水位過高時即於平台呈現即時告警。（編輯：謝雅竹）1111122

#台南市經發局
#戴謙
#經濟部
戴謙
南市取得公宅2304戶 節省公帑約190億 車禍救援挑戰賽 台南消防局2團隊獲獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族