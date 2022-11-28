更多編輯台推薦新聞：
詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護
地方

詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉
運動

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中國際花毯節將登場 盧秀燕歡迎民眾來「心花開」

2022/11/28 16:27（11/28 16:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022台中國際花毯節將於12月在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，台中市長盧秀燕（2排左6）、國民黨立委江啟臣（2排左5）等28日出席宣傳活動，歡迎民眾來台中旅遊，消費還可參加台中購物節抽大獎。中央社記者郝雪卿攝 111年11月28日
2022台中國際花毯節將於12月在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，台中市長盧秀燕（2排左6）、國民黨立委江啟臣（2排左5）等28日出席宣傳活動，歡迎民眾來台中旅遊，消費還可參加台中購物節抽大獎。中央社記者郝雪卿攝 111年11月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）2022台中國際花毯節將於12月3日至18日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，台中市長盧秀燕今天表示，花毯節去年因疫情停辦，今年重磅回歸，歡迎大家來「心花開」。

台中市政府觀光旅遊局今天舉辦台中國際花毯節宣傳活動，盧秀燕在會中表示，今年主題為「心花開」，民眾可參觀大片主題設計的花毯，還有周邊的玉米田特殊景觀，更有多項合作特惠，歡迎民眾來台中旅遊，消費還可參加台中購物節抽大獎。。

盧秀燕在會中致詞表示，台中國際花毯節是全國民眾最喜歡的活動之一，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年重磅回歸，民眾除可參觀大片美麗花毯，市府也與各單位合作，包含餐飲、民宿等均有特惠活動，行政院農業委員會水土保持局也規劃輕旅行路線。

盧秀燕指出，市府每年舉辦地點都位於新社區農委會場地，但今年農委會因要籌備糧食，種植玉米，原場地不出借，經立委江啟臣努力協調爭取，農委會決定借用3公頃土地給市府舉辦花毯節，感謝各單位的幫忙，讓今年花毯節可順利舉行。

觀旅局長韓育琪表示，今年花毯節展區占地2公頃，使用19款花種，如四季海棠、聖誕紅、向日葵等20萬株花草組成大型花卉藝術裝置，現場特別打造120米南法風格街道，邀請在地小農展售在地特色農產品及推廣客家文化。

水保局台中分局長邱啓芳表示，水保局近年致力於推動「優遊農村」，這次特別規劃新社、豐原、東勢地區等3條農村職人帶領玩山城路線，邀請民眾來到花毯節也可到周邊景點走走。（編輯：黃世雅）1111128

#盧秀燕
#國際花毯節
#台中
盧秀燕
台中購物節APP下載數破170萬 加碼抽出3支iPhone 民進黨再次面臨無聲大海嘯 蔡其昌：重新傾聽民意
韓育琪
台中市3條觀光公車上路 走訪谷關、高美、阿罩霧 前進釜山國際旅展 台中力推高美濕地珍奶吸客
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族