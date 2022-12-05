ADA慈善路跑10日麗寶樂園登場 報名費捐助公益

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）今年邁入第10屆的ADA台北市建築世代會慈善路跑，10日在麗寶樂園渡假區開跑，路跑報名費全數捐給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、慈懷社會福利基金會等單位。

麗寶樂園渡假區今天發布新聞稿指出，台北市建築世代會ADA慈善路跑，10日在麗寶樂園渡假區開跑，藝人賈永婕擔任宣傳大使，路跑報名費將全數捐贈給台東孩子的書屋、三峽小草書屋、財團法人慈懷社會福利基金會等相關單位，讓更多孩童獲得實質的支持與幫助。

路跑分成挑戰組10公里與Fun Run組5公里，路跑起點從麗寶OUTLET MALL前方停車場集結出發，路線行經麗寶樂園渡假區落羽松大道，逐漸轉紅的落羽松林是秋冬最浪漫的風景。沿途還會經過麗寶國際賽車場，以及義大利風情的科莫湖及天空之夢摩天輪。

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ADA慈善路跑營造嘉年華式的歡樂情境氛圍，麗寶樂園吉祥物POPA FAMILY也一起來為跑者加油。12月11日由世界展望會接力傳愛，麗寶樂園渡假區招待180名台灣世界展望會中部弱勢孩童與家人一同暢玩探索世界，創造美好的耶誕回憶。

麗寶樂園渡假區舉辦耶誕新年城活動已開跑，截至明年2月28日，每晚上演璀璨絢麗燈光盛宴，逢週末還有街藝大匯演，和異國氛圍耶誕遊行。（編輯：謝雅竹）1111205