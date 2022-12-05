新北歡樂耶誕城再推主燈秀 週末演唱會人潮管控

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新北歡樂耶誕城第2支3D光雕雷射主燈秀「Imaginary無限篇」5日啟動，雷射光影投射在新北市府大樓，圖案變化為現場民眾帶來繽紛絢爛的驚奇時刻。中央社記者王鴻國攝 111年12月5日

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市長侯友宜今晚主持新北歡樂耶誕城點燈儀式，讓第2支3D光雕雷射主燈秀正式啟動；10、11日將舉辦「巨星耶誕演唱會」，現場已出現卡位情形，市府將加強人潮管控維安措施。

新北市觀光旅遊局指出，侯友宜今晚主持歡樂耶誕城主燈新秀啟用儀式後，現場新推出「Imaginary無限篇」3D光雕投影秀，巧妙運用光影變化，把新北市府大樓重新解構，結合炫彩雷射、大樓極光效果及浪漫飄雪，為在場所有民眾帶來繽紛絢爛的驚奇時刻。

侯友宜表示，歡樂耶誕城自11月11日開城後，迄今已吸引超過450萬名旅客參與活動，不一樣聲光投影秀，讓大家能享受歡樂耶誕幸福氣氛。今年「巨星耶誕演唱會」邀請巨星表演，歡迎大家一起共襄盛舉，一起享受耶誕節幸福美滿氣氛。

觀旅局指出，「Imaginary無限篇」3D光雕投影秀透過技術團隊的光影剪輯與雷射效果，讓整座市府大樓彷彿重新解構，具科技感的幾何圖形、線條交錯運轉，宇宙飛船從市府大樓飛躍而出，邁向未知的宇宙探險，象徵新北市未來的無限可能。

觀旅局表示，先前的「Disney+ 嘉年華篇」與全新的「Imaginary無限篇」這2支主燈投影將從每天下午5時30分起播出至晚上10時，分別於半點及整點時段輪流展演。

另外，12月10日及12月11日將舉辦「巨星耶誕演唱會」，侯友宜特別針對市民廣場周邊主要出入口及主動線的人流安全管制措施，進行視察。

侯友宜表示，新北市府團隊已進行活動前安全規劃與演練，演唱會當天人潮疏導將採行分階段分流管制，隨時掌控及因應現場狀況，以確保安全。（編輯：戴光育）1111205