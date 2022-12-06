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金馬獎最佳女配角林詹珍妹 獲中市傑出人士榮譽獎章

2022/12/6 17:31（12/6 19:01 更新）
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第59屆金馬獎最佳女配角獎得主林詹珍妹（右）是台中市和平區環山部落泰雅族人，台中市長盧秀燕（左）6日頒贈「台中市傑出人士獎章」，表彰她的成就與貢獻。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日
第59屆金馬獎最佳女配角獎得主林詹珍妹（右）是台中市和平區環山部落泰雅族人，台中市長盧秀燕（左）6日頒贈「台中市傑出人士獎章」，表彰她的成就與貢獻。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年12月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）第59屆金馬獎最佳女配角獎得主林詹珍妹，是台中市和平區環山部落泰雅族人，今天由台中市長盧秀燕頒贈「台中市傑出人士獎章」，以肯定榮獲金馬獎榮耀。

Kagaw Piling林詹珍妹2年前以72歲高齡、素人之姿參與電影「哈勇家GAGA」演出，並於第59屆金馬獎獲得最佳女配角獎。盧秀燕今天在市政會議中頒贈「台中市傑出人士獎章」給林詹珍妹，表彰她的成就與貢獻。

盧秀燕也期待未來鼓勵更多原住民族人發揮獨特才華，投身於影視傳播或文化教育工作，在不同領域共同傳承及發揚原住民族文化。

國片「哈勇家GAGA」以泰雅族「GAGA」精神為故事核心，講述原住民族部落家庭生活，11月11日上映後佳評如潮，林詹珍妹以渾然天成、自然流暢演技詮釋劇中的「阿嬤」，不僅贏得眾多影迷喜愛，更於11月19日勇奪第59屆金馬獎最佳女配角獎項，市府表示，這不僅是環山部落之光，也是台中市榮耀。

台中市政府原住民族事務委員會表示，「哈勇家GAGA」除獲金馬獎最佳導演、最佳女配角2項大獎外，也入圍夏威夷國際影展、美國聖地牙哥亞洲電影節、香港亞洲電影節、新加坡電影節等4項國際影展，備受肯定。

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原民會指出，這部影片探討新舊世代「傳承與改變」價值觀，張力十足呈現家庭之間的磨合與凝聚，是一部感人至深且生活化原民電影，動人情節帶領觀眾深入了解泰雅族文化與精神，也讓更多人藉此瞭解原住民傳統文化和生活特色。

「哈勇家GAGA」票房迄今已破千萬，全片於宜蘭南山部落取景，展現極美原鄉景致，而比鄰的環山部落人文風采與自然風光也令人讚嘆。市府邀請各界以行動支持原民優質電影作品外，也歡迎到環山部落一睹台中原鄉之美與欣賞豐富泰雅文化底蘊。（編輯：孫承武）1111206

#林詹珍妹
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#盧秀燕
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