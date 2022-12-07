竹市動物園迎86週年慶 河馬樂樂邀17日親子同樂

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今年適逢新竹市立動物園成立86週年，園方規劃17日舉辦週年慶活動，將有以動物營養與動物知識為主軸的闖關遊戲，讓民眾在遊樂中學習更多動物知識，完成闖關就能獲得可愛的限量通關小禮物。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年12月7日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市7日電）新竹市政府指出，為慶祝新竹市立動物園成立86週年，園方將於12月17日舉辦週年慶系列活動，有小小廚神挑戰賽及親子闖關遊戲，動物明星河馬「樂樂」也邀請大家同樂。

新竹市政府今天發新聞稿指出，新竹市立動物園為台灣現存最老的動物園，前新竹市長林智堅任內帶領市府團隊推動「動物園再生計畫」，自民國108年底重新開園至今，遊園人數已累積突破300萬人次。

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新聞稿中，新竹市立動物園園長楊礎遠表示，今年為新竹市立動物園成立86週年，園方將於12月17日舉辦週年慶活動，將有以動物營養與動物知識為主軸的闖關遊戲，讓民眾在遊樂中學習更多動物知識，完成闖關即可獲得可愛的限量通關小禮物。

新竹動物園指出，小小廚神慶生蛋糕挑戰賽已報名額滿，詳細活動資訊可上臉書（Facebook）「新竹市立動物園Hsinchu Zoo」粉絲專頁查詢。（編輯：戴光育）1111207