台中國際花毯節 新社中興嶺停車場美化成亮點

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）配合2022台中國際花毯節，台中市政府結合新社商圈協會，在新社協中街綠帶打造72公尺長的紫色浪漫薰衣草、鼠尾草及花毯亮點，以花卉點綴中興嶺停車場，成為台中最美停車場。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，2022台中國際花毯節主題為「心花開」，以20萬花草點綴大片花毯美景，市府交通局與經發局合作，並結合新社商圈協會，以花卉點綴新社中興嶺停車場。

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交通局長葉昭甫表示，新社圓環附近的中興嶺停車場改頭換面，規劃在地居民重視的紫斑蝶生態保育議題，包含入口區花卉節慶意象裝飾、附屬建築物哨亭外牆紫斑蝶生態願景圖更新彩繪、舊營舍外牆保育紫斑蝶特色3D彩繪、新塗裝紫色迷彩與星願紫風車場域景觀裝飾佈置等，讓民眾感受全新停車體驗。

12月1日起口罩令鬆綁，室外免戴口罩，2022台中國際花毯節預期掀起出遊潮。交通局指出，路過或欲前來停車的民眾在中興嶺停車場感受由繽紛花卉、蝴蝶與自行花車等裝飾營造的浪漫風情，沉浸在新社「台版普羅旺斯」意象中。（編輯：謝雅竹）1111208