營建署將打造再生水設施 滿足竹科產業需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府12日表示，因應未來工業用水需求將持續增加，營建署將在新竹縣、市3座水資源中心內，新建再生水設施，盼能穩定地方供水需求。圖為竹北水資源中心水車取用回收水情形。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年12月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）新竹縣政府今天表示，營建署將在新竹縣、市3座水資源中心內新建再生水設施，將合併縣市的供水網，以滿足科學園區的產業用水需求，穩定區域用水。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹地區是高科技產業重鎮，新竹科學園區寶山二期正開發中，因應未來工業用水需求將持續增加，營建署將在新竹縣、市3座水資源中心內新建再生水設施，盼能穩定地方供水需求。

新聞稿中，新竹縣工務處表示，工業用水的需求不同，考量水資源回收中心放流水（即再生水水源）具水質穩定、水量較不受天氣影響，且經妥善處理後，可供工業用水使用，營建署將新建再生水設施。

工務處指出，營建署正針對新竹地區竹北、竹東、客雅等3座水資源回收中心放流水回收再利用進行評估計畫，期盼可減輕新竹地區供水壓力。

依據營建署初步構想，工務處表示，將在3座水資中心內新建再生水設施，以過濾等方式，將放流水產製成更純淨的再生水，再透過新設輸水管線供應新竹科學園區業者。

工務處指出，營建署將於明天上午10時於竹東水資源回收中心、15日上午10時於竹北水資源回收中心，舉辦新竹地區放流水回收再利用公聽會暨說明會。

營建署將舉辦說明會，工務處表示，將邀請縣政府、竹科管理局、竹東鎮公所、竹北市公所，以及里長、專家學者、民間團體參加，廣納各界民意，作為後續設計的參考。（編輯：戴光育）1111212