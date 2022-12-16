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台中花毯節展期倒數 交通局增派接駁車因應人潮

2022/12/16 17:17（12/16 17:51 更新）
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2022台中國際花毯節展期至18日止，台中市交通局預估最後一週將湧入大量人潮，已規劃大量接駁車，並彈性調度，讓民眾可悠閒賞花。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月16日
2022台中國際花毯節展期至18日止，台中市交通局預估最後一週將湧入大量人潮，已規劃大量接駁車，並彈性調度，讓民眾可悠閒賞花。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月16日
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（中央社記者趙麗妍台中16日電）2022台中國際花毯節展期至18日，台中市交通局預估最後一週將湧進大量賞花人潮，將增派接駁車因應，平均15至20分鐘就有一班車，民眾可悠閒賞花。

2022台中國際花毯節今年主題「心花開」，20萬株、19種繽紛花草點綴為大片花毯，並且以南法普羅旺斯風格打造市集，開幕後吸引大批民眾，今年因未規劃停車場，接駁車安排更顯重要。

台中市交通局今天透過新聞稿指出，花毯節期間，每週末湧入大量賞花人潮，因應最後黃金週，遊客預計再創新高，交通局規劃5條接駁路線，分別自豐原轉運中心（第六月台）、太原（祥和）停車場、捷運松竹站、東勢河濱公園及花毯展區接駁總站發車。

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交通局表示，除會場環線是巡迴接駁車，發車時間為上午9時至下午5時，其他接駁站前往花毯展區的發車時間為上午8時至下午2時30分，由花毯展區回程發車時間為上午10時至下午5時，平日約20至30分1班、假日約15至20分1班，坐滿即開車。

交通局長葉昭甫表示，這幾週的搭接駁車人潮，以豐原線、太原線及松竹線為接駁熱門路線，豐原轉運中心、太原（祥和）及中興嶺營區等外圍停車場使用率也很高，今年會場周邊無提供停車空間，這週末將在豐原線、太原線及松竹線規劃大量待班接駁車，彈性調度及增派接駁車支援接駁。（編輯：郭諭儒）1111216

#交通局
#台中市交通局
#豐原轉運中心
葉昭甫
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