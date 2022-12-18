更多編輯台推薦新聞：
鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除
運動

世界盃金球獎魔咒難解 梅西姆巴佩有望破除

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

寒流送暖夜訪遊民 台東縣府啟動低溫關懷機制

2022/12/18 22:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣18日電）近日寒流來襲，台東縣政府社會處今天啟動「低溫關懷機制」，縣長饒慶鈴等人今天夜訪關懷遊民，提供保暖衣物及熱食；對於縣府給予關心協助，街友表達感謝，溫暖在心裡。

饒慶鈴在即將上任的台東市長陳銘風等人陪同下，晚間分別前往舊苗圃輕農園、轉運站等處關懷街友狀況。

饒慶鈴表示，關懷遊民安置輔導措施，人數從列冊近60名，經輔導及連結資源後，目前已降至35名，其中不願接受政府安置輔導已降至個位數；由於台東地廣人稀，街友分布零散，社會處由社工會同人安基金會台東站，利用日間及夜間主動至街友聚集處，確認禦寒保暖生活物品及防疫物資是否足夠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東縣政府社會處長陳淑蘭說明，對縣內列冊遊民和街頭輔導對象給予安置、醫療救助、就業輔導和租屋補助，每週五下午在社會處前廣場提供遊民熱水沐浴車及理髮等措施。

社會處持續攜手人安基金會平安站提供街友短期安置、寒冬庇護及供餐服務；與衛生局、警察局及社福網絡加強聯繫及轉介機制，讓街友及弱勢族群早日重返健康過正常生活；同時呼籲民眾，對遊民有更多包容、關懷與鼓勵，特別在寒冬時期，給遊民街友多一些溫暖，若發現路倒或急需關懷民眾，都可以聯繫社會處協助。（編輯：陳仁華）1111218

#饒慶鈴
#台東縣政府社會處長
#陳淑蘭
饒慶鈴
東縣府2023形象月曆 帶領慢遊台東四季人文 台東縣長饒慶鈴調整人事 交觀處長余明勳將卸任
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族