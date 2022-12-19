更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新竹縣成立手語視訊翻譯專區 造福聽語障民眾

2022/12/19 15:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣政府今天成立「手語視訊翻譯服務」專區，縣長楊文科致詞表示，透過現場即時手語翻譯，讓聽覺、語言功能障礙的民眾更方便洽公。

新竹縣政府今天在縣府大廳成立「手語視訊翻譯服務」專區，楊文科與新竹縣天使之音協會理事長林基順等人共同揭牌。

楊文科致詞表示，在竹縣的聽覺障礙者有2919多人、語言障礙者有273多人，他重視對弱勢縣民的照顧，因此，透過成立「手語視訊翻譯服務」專區，提供聽、語障礙鄉親友善的環境、空間，讓縣政府服務零距離。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

社會處長李國祿向中央社記者表示，為突破空間限制，這次也推出手語視訊LINE服務，透過線上服務，不僅給予偏鄉地區民眾照顧，也讓有需求的民眾，能方便詢問，服務內容包含洽公、就業、就醫、社會參與等各項公共事務。

李國祿說，「手語視訊翻譯服務」專區與線上的手語視訊LINE服務，提供服務的時間，皆固定在每週二、四上午9時到中午12時，歡迎有需要的民眾多加利用。（編輯：方沛清）1111219

#楊文科
#李國祿
#林基順
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族