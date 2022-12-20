台東鯉魚山腳新建樂齡社福大樓 預計2024年底完工

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（中央社記者李先鳳台東縣20日電）整合高齡化社會老人福利資源，減輕民眾照顧家庭負擔，台東縣政府爭取中央補助，投入約新台幣1億8000萬元新建樂齡社福大樓，今天舉行動土典禮，預計2024年底完工啟用。

台東縣長饒慶鈴致詞表示，縣府積極整合各局處資源投入社福工作，用心照顧鄉親，樂齡大樓預計2024年12月完工，也將整修公私協力托嬰中心台東站、辦理兒少家庭福利館新建工程，並設置台東縣青少年福利服務中心等，提供全齡照顧的社會福利服務，建構老幼共學美好環境。

饒慶鈴指出，截至今年10月底止，台東縣老年人口數共有3萬9608人，占比為18.62％，高於全國老年人口比率，縣府以「開放、整合、創新」理念持續推動老人福利，如首創全台將老花眼鏡配鏡提前至60歲，推行長期照顧、居家護理、社區及居家復健、老人餐飲、喘息服務等服務。

此外，今年推動高齡者預防及延緩失能照護服務進入社區，促進長者健康體適能、加強跌倒防治與心靈成長等。台東縣內目前有日間照顧中心5處、日照喘息5處、小規模多機能服務9處等，並陸續打造7座多元照顧服務中心，目前台東長照服務涵蓋率高達89.34％ ，居全台第3。

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台東縣政府社會處說明，樂齡社福大樓基地現址為「台東縣老人會館」，自1984年竣工迄今已逾38年，缺乏無障礙設施且建物老舊破損，不符耐震規範及相關福利設施規定，因此爭取中央補助約1億元，其餘經費由縣府以自有財源及公益彩券基金預算投入，工程總經費1億8440萬餘元。

拆除重建後將興建地下1層、地上4層樓建築，樓地板面積5089多平方公尺，融入生態、節能、健康、減碳等綠建築概念，將提供長者照顧服務，包括日照中心、家庭照顧者喘息據點、長青學苑、文康中心、社區照顧關懷據點、老幼共餐廚房及公共托嬰中心等空間，未來將成為鯉魚山的新亮點。（編輯：郭諭儒）1111220