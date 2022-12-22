新竹市動物園新增成員 3隻梅花鹿亮相

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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）新竹市立動物園增添新成員，3隻從墾丁國家公園來的梅花鹿，經隔離、併群及熟悉環境後，適應良好，市府今天表示，已開放與民眾見面，歡迎民眾入園參觀，進而了解動物生態。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹市立動物園在前新竹市長林智堅推動「動物園再生計畫」，並於108年12月底重新啟用，園區依動物習性重新規劃園內空間，提供動物良好棲地，近日新增3隻梅花鹿，在園區適應相當良好。

產業發展處長許智堡表示，原本動物園內只有一隻梅花鹿，是曾接獲通報至民宅救援受困梅花鹿，經檢查發現牠的右前腳疑因踩到陷阱而遭截肢，在園區照料療養後無大礙，但因前腳的殘疾，已不適合在野外求生，園方決定收留，近日也增添3隻梅花鹿來相伴。

動物園主任楊礎遠指出，園區內目前有4隻梅花鹿，牠們個性警惕，喜歡群體活動，經常一起在樹下休息或是走進鵝鴨的水池玩耍，有時候還會好奇的站在觀察窗前，和遊客大眼瞪小眼，可愛模樣吸引民眾爭相合照。

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楊礎遠說，在動物園獸醫和保育員的陪同下，3隻梅花鹿從墾丁國家公園管理處抵達動物園，安排至隔離區域居住，適應新環境，園區也增設躲避處與餵食區，讓動物們活動關係逐漸穩定。

動物園表示，12月起，在動物園的高草疏林區可見4隻梅花鹿，歷經隔離、併群與熟悉新環境等過程亮相，且和同區其他動物互動良好，歡迎民眾入園，一睹梅花鹿優雅可愛模樣。（編輯：李錫璋）1111222